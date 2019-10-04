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***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.10.2019 09:37
GÜNCEL HABERLER

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKE1919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018
Satışa Başlanma Tarihi 25.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 232.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2019
Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 232.300.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04 Eylül 2018 tarih ve 41/1015 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, 232.300.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKE1919 ISIN kodlu bononun bugün (04/10/2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790085


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