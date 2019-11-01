QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,86
|22.170.773
|% 14,45
|ACSEL
|4,90
|10.345.031
|% 10,61
|MSGYO
|1,60
|20.619.127
|% 8,84
|TACTR
|3,91
|2.662.930
|% 8,01
|IZTAR
|5,96
|5.432.626
|% 7,78
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4061
|7,4433
|% 0,44
|Frank
|5,7866
|5,8215
|% 0,30
|Riyal
|1,5234
|1,5310
|% 0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.514
|1.514
|0,63
|Altın Gr.
|279
|279
|0,96
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|Yarım
|886
|909
|8,91
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|B. Petrol
|59,59
|59,59
|-0,03
Seans Raporu
- 11:50ACSEL Yüzde 11.29 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 131, 847 adet işlem
- 11:49IHLAS Yüzde 5.17 oranında artışla 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 065, 147 adet işlem
- 11:48TACTR Yüzde 8.01 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 684, 850 adet işlem
- 11:47IZTAR Yüzde 7.59 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 690 adet işlem
- 11:46 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TSKB, TTKOM