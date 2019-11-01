***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.11.2019Vade (Gün Sayısı) 92Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS2035476410Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.11.2019Kayıt Tarihi 31.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.11.2019Döviz Cinsi GBPÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarGBP 5.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 92 gün vadeli XS2035476410 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (01/11/2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi(1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796052BIST