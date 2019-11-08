***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2019 10:09
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 75
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK12083
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 86.700.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 75 gün vadeli TRFFNBK12083 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 86.700.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797432
BIST
11:36103.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -157,72
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:365,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:366,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:36272,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,08
|Açılış
|: 272,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,49
|1.721.095
|% 13,90
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|4,03
|13.926.891
|% 8,04
|
|BOSSA
|6,76
|22.103.795
|% 6,79
|
|VERUS
|15,59
|20.032.679
|% -12,32
|
|BRSAN
|8,69
|7.839.408
|% -9,01
|
|GEDZA
|5,41
|1.807.506
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.714.615
|% -5,61
|
|CMENT
|12,54
|1.675.490
|% -4,71
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|ASELS
|19,08
|227.547.589
|% 0,74
|
|GARAN
|9,80
|161.247.741
|% 0,31
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|120.480.096
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,05
|33.235.418
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3561
|7,3930
|% 0,18
|
|Frank
|5,7595
|5,7942
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5307
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|3,63
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,71
|61,71
|-0,58
|
Seans Raporu
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