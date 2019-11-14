QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,50
|30.459.412
|% 11,61
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|PINSU
|2,24
|13.272.030
|% 9,80
|EUYO
|1,17
|7.787.791
|% 9,35
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3778
|7,4148
|% 0,32
|Frank
|5,8047
|5,8397
|% 0,45
|Riyal
|1,5323
|1,5400
|% 0,43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,37
|Altın Gr.
|272
|272
|1,60
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|Yarım
|865
|887
|1,05
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
Seans Raporu
- 11:05XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -463, 75 kaybederek (% -0.36 ) 129, 128
- 11:05 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, THYAO, USAS
- 11:05 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KLGYO, RYGYO
- 11:05XU100 Endeks 104, 596 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 2, 261.00 milyon TL de
- 11:03KARSN Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 273, 809 adet işlem