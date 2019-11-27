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***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.11.2019 08:53
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBKK19D6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 112.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.11.2019
Kayıt Tarihi 26.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 112.300.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 56 gün vadeli, 112.300.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKK19D6 ISIN kodlu bononun bugün (27/11/2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800553


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HUBVC 12,79 6.277.664 % 7,93  
DIRIT 1,24 1.946.419 % 6,90  
MERIT 17,50 123 % 6,06  
BOSSA 7,92 7.358.051 % 6,02  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3791 7,4161 % -0,13  
Frank 5,7510 5,7856 % -0,07  
Riyal 1,5328 1,5405 % 0,07  
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