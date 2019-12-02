***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2019 10:24
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK22058
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.672.400
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 88 gün vadeli TRFFNBK22058 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 105.672.400- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801086
BIST
12:40107.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 792,29
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:405,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7586
En Düşük
5,7320
12:406,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:40269,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -1,64
|Açılış
|: 269,46
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|196.857.341
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,06
|14.494.193
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,04
|23.291.684
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|88.127.256
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.394.219
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,84
|591.969.517
|% 1,32
|
|GSRAY
|2,12
|196.857.341
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,19
|178.458.418
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,43
|155.793.565
|% 1,67
|
|PETKM
|3,63
|124.430.648
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,75
|88.127.256
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,12
|196.857.341
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|155.793.565
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,19
|178.458.418
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|47.224.559
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4084
|7,4455
|% -0,07
|
|Frank
|5,7329
|5,7675
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,38
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-8,98
|
|Yarım
|860
|882
|-4,35
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,17
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|1,32
|