***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2019 08:59
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK22090
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 131.200.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli TRFFNBK22090 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 131.200.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802943
BIST
10:17107.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -34,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.184
En Düşük
107.683
10:175,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8127
En Düşük
5,7958
10:176,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4464
En Düşük
6,4280
10:17273,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,10
|Açılış
|: 273,21
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
273,54
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,70
|14.246.232
|% 11,90
|
|RYSAS
|3,56
|12.948.472
|% 11,60
|
|SUMAS
|11,11
|22.942
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,48
|2.946.795
|% 9,82
|
|KPHOL
|2,54
|1.519
|% 9,01
|
|SMART
|6,84
|1.431.065
|% -20,00
|
|INFO
|3,91
|391
|% -15,00
|
|FORMT
|4,40
|8.870
|% -14,89
|
|DIRIT
|0,94
|5.352
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,11
|18.242
|% -8,33
|
|THYAO
|13,73
|90.458.581
|% 0,15
|
|ISFIN
|3,13
|60.535.327
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|56.430.262
|% -0,28
|
|PAPIL
|7,96
|51.523.131
|% 4,87
|
|GARAN
|10,35
|41.861.876
|% 0,10
|
|EKGYO
|1,50
|33.368.529
|% -0,66
|
|ISFIN
|3,13
|60.535.327
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|56.430.262
|% -0,28
|
|ZOREN
|1,59
|24.535.612
|% 0,00
|
|TSKB
|1,14
|17.275.785
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5986
|7,6367
|% -0,48
|
|Frank
|5,8710
|5,9064
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5437
|1,5514
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|