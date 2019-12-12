QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|10.035.181
|% 14,86
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|MZHLD
|8,18
|3.329
|% 9,07
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6322
|7,6705
|% -0,06
|Frank
|5,8783
|5,9137
|% -0,02
|Riyal
|1,5410
|1,5487
|% -0,05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,57
|Altın Gr.
|274
|275
|-0,53
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|Tam
|1.811
|1.857
|2,55
|Yarım
|875
|898
|1,23
|Çeyrek
|439
|449
|0,61
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,89
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,01
|B. Petrol
|64,08
|64,08
|0,36
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem