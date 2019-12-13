***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.12.2019 09:39
TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKA1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 107.502.400
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.12.2019
Kayıt Tarihi 12.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 107.502.400
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, 107.502.400 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKA1913 ISIN kodlu bononun bugün (13/12/2019) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803292
BIST
12:09111.217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.102,21
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:095,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:096,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:09273,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,34
|Açılış
|: 273,95
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,61
|4.536.398
|% 14,96
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|TIRE
|3,28
|145.187.558
|% 10,81
|
|HURGZ
|1,19
|2.703.702
|% 10,19
|
|MTRYO
|4,05
|2.903.668
|% 10,05
|
|GLRYH
|1,98
|13.223.441
|% -14,66
|
|USAK
|1,83
|32.709.189
|% -12,44
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,36
|13.286.684
|% -9,33
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,11
|513.024.285
|% 0,36
|
|GARAN
|10,79
|174.737.144
|% 1,98
|
|ISFIN
|3,25
|174.194.930
|% 4,17
|
|ASELS
|19,70
|171.495.166
|% 0,87
|
|TIRE
|3,28
|145.187.558
|% 10,81
|
|KRDMD
|2,46
|138.208.941
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,25
|174.194.930
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,52
|77.267.977
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.845.906
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.763.334
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7200
|7,7587
|% 1,45
|
|Frank
|5,8586
|5,8939
|% 0,05
|
|Riyal
|1,5378
|1,5456
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|2,28
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-10,50
|
|Yarım
|873
|896
|-5,07
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,54
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,78
|64,78
|0,58
|