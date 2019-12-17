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***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.12.2019 09:28
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilen Borçlanma Aracının İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.133
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi USD

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2019 tarih ve 28/682 sayılı kararı Bankamıza yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi verilmiştir. Söz konusu ihraç belgesi kapsamında 3 yıl 1 ay vadeli, nominal değeri 100.000.000 ABD Doları tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803800


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GUSGR 2,80 235.354.371 % 15,23  
UNYEC 5,50 16.883.984 % 13,17  
KSTUR 30,78 13.882 % 9,69  
HALKS 1,82 34.405 % 9,64  
DZGYO 5,07 2.967.607 % 9,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7493 7,7881 % -0,41  
Frank 5,9429 5,9787 % 0,24  
Riyal 1,5584 1,5662 % 0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.478 1,10  
Altın Gr. 278 279 0,89  
Cumhuriyet 1.840 1.868 21,00  
Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 17,01 17,05 -0,01  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 65,50 65,50 0,16  
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