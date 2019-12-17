***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında İhraç Edilen Borçlanma Aracının İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.01.2023Vade (Gün Sayısı) 1.133Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 0Döviz Cinsi USDEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2019 tarih ve 28/682 sayılı kararı Bankamıza yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi verilmiştir. Söz konusu ihraç belgesi kapsamında 3 yıl 1 ay vadeli, nominal değeri 100.000.000 ABD Doları tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803800BIST