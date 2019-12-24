***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.12.2019 10:21
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Kuponlu Finansman Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKA1921
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.663.000
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 3,8475 2.641.809 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 68.663.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından 20.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli, TRFFNBKA1921 ISIN kodlu 68.663.000 Türk Lirası nominal değerli TLREF Türk Lirası Referans Faiz Oranına Dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (24.12.2019) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804918
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