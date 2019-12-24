GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.12.2019 10:21
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Kuponlu Finansman Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKA1921
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.663.000
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 3,8475 2.641.809 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 68.663.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından 20.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli, TRFFNBKA1921 ISIN kodlu 68.663.000 Türk Lirası nominal değerli TLREF Türk Lirası Referans Faiz Oranına Dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (24.12.2019) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804918


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:33113.206
Değişim :  0,92% |  1.031,23
Açılış :  112.840  
Önceki Kapanış :  112.175  
En Yüksek
113.282 En Düşük
112.783
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 4,60 1.150 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.235.776 % 14,99  
SANEL 4,65 60 % 14,81  
ISBTR 25.200,20 151.201 % 14,55  
FONET 7,87 32.104.438 % 11,32  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6694 7,7078 % -0,10  
Frank 6,0307 6,0670 % -0,09  
Riyal 1,5807 1,5886 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.491 5,16  
Altın Gr. 285 285 1,02  
Cumhuriyet 1.882 1.895 5,00  
Tam 1.870 1.917 6,86  
Yarım 904 927 3,32  
Çeyrek 453 464 1,66  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 0,16  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 0,03  
B. Petrol 66,50 66,50 0,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru