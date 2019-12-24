***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kuponlu Finansman Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.12.2019Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBKA1921Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.663.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 3,8475 2.641.809 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.12.2019 23.12.2019 24.12.2019 68.663.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından 20.09.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 95 gün vadeli, TRFFNBKA1921 ISIN kodlu 68.663.000 Türk Lirası nominal değerli TLREF Türk Lirası Referans Faiz Oranına Dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (24.12.2019) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804918BIST