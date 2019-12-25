***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.12.2019 09:22
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK220C7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.600.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 63 gün vadeli TRFFNBK220C7 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 14.600.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805084
BIST
11:14113.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 55,62
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
11:145,9424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9307
11:146,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
11:14286,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,77
|Açılış
|: 286,44
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|RYSAS
|3,88
|6.574.493
|% 11,49
|
|QNBFB
|36,08
|30.422.425
|% 10,34
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|SEKFK
|4,56
|1.667.341
|% -4,80
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKUR
|5,57
|6.388.562
|% -3,80
|
|THYAO
|13,99
|186.368.548
|% 0,00
|
|TMSN
|7,09
|144.948.042
|% 6,78
|
|ISFIN
|3,48
|136.309.790
|% 2,05
|
|PETKM
|3,74
|111.534.043
|% -0,53
|
|ASELS
|19,62
|96.011.517
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,44
|91.972.919
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,44
|64.643.734
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,14
|47.477.417
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,48
|136.309.790
|% 2,05
|
|IEYHO
|0,64
|20.283.373
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6810
|7,7195
|% 0,11
|
|Frank
|6,0285
|6,0648
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5772
|1,5851
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|