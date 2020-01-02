***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.01.2020 09:06
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK32057
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 31.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 02.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.145.100
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 89 gün vadeli TRFFNBK32057 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 77.145.100- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806305
BIST
14:22115.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 857,23
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
14:225,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9588
En Düşük
5,9430
14:226,6711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
14:22291,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,31
|Açılış
|: 291,46
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,60
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,91
|129.818.367
|% 16,90
|
|DURDO
|15,81
|8.493.968
|% 12,61
|
|CRFSA
|5,22
|83.815.495
|% 10,83
|
|SAMAT
|1,97
|17.574.880
|% 10,06
|
|SANFM
|5,50
|3.280.430
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,50
|110.027
|% -11,29
|
|EGCYO
|0,29
|61.889
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,24
|7.082.100
|% -8,37
|
|EGCEY
|0,36
|105.936
|% -7,69
|
|MEMSA
|0,30
|187.176
|% -6,25
|
|THYAO
|14,60
|813.785.002
|% 0,97
|
|PETKM
|3,87
|483.882.435
|% 1,57
|
|IPEKE
|8,49
|428.502.907
|% 9,97
|
|KOZAA
|10,50
|418.311.445
|% 4,69
|
|HALKB
|6,06
|391.693.050
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,72
|376.459.884
|% 2,26
|
|ISGYO
|1,79
|241.762.164
|% 1,70
|
|PETKM
|3,87
|483.882.435
|% 1,57
|
|ODAS
|2,17
|242.375.258
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,48
|141.285.618
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8414
|7,8807
|% -0,18
|
|Frank
|6,1161
|6,1530
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.522
|4,53
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,29
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.959
|4,00
|
|Tam
|1.922
|1.970
|2,80
|
|Yarım
|929
|953
|1,35
|
|Çeyrek
|466
|476
|0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|0,36
|
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