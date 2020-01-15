***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2020 09:02
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 64
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK32073
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 98.400.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 54 gün vadeli TRFFNBK32073 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 98.400.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812644
BIST
10:43121.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 22,05
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.973
10:435,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0125
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8936
En Düşük
5,8763
10:436,5586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5627
En Düşük
6,5414
10:43293,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,28
|Açılış
|: 293,84
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|22.627.065
|% 15,53
|
|DAGHL
|4,14
|5.185.264
|% 14,36
|
|GEREL
|3,71
|96.227.856
|% 10,42
|
|BURVA
|17,05
|301.338
|% 10,00
|
|ORMA
|3,31
|10.850
|% 9,97
|
|SNGYO
|1,29
|992.976
|% -12,84
|
|GLBMD
|2,02
|521.080
|% -9,01
|
|VKING
|2,85
|219.347
|% -4,36
|
|KSTUR
|23,00
|6.854
|% -4,17
|
|IHGZT
|4,78
|14.610
|% -4,02
|
|THYAO
|14,75
|266.303.191
|% -0,34
|
|KRDMD
|3,12
|221.661.081
|% 0,32
|
|GUSGR
|2,33
|210.177.322
|% 5,43
|
|SISE
|5,46
|186.912.611
|% 0,92
|
|HALKB
|6,83
|175.044.978
|% 1,34
|
|GUSGR
|2,33
|210.177.322
|% 5,43
|
|KRDMD
|3,12
|221.661.081
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,58
|57.780.519
|% 0,64
|
|SISE
|5,46
|186.912.611
|% 0,92
|
|PETKM
|4,12
|125.182.714
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6522
|7,6906
|% 0,23
|
|Frank
|6,0618
|6,0983
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5653
|1,5731
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|5,21
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,26
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,16
|
Seans Raporu
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