***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.01.2020 09:03
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 51
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK320A9
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.200.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 51 gün vadeli TRFFNBK320A9 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 62.200.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813655
BIST
10:59121.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -626,36
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
122.307
En Düşük
121.504
10:595,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0121
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9350
En Düşük
5,9125
10:596,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5859
En Düşük
6,5455
10:59297,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,56
|Açılış
|: 297,18
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
296,65
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|89,35
|5.147.364
|% 14,99
|
|ISGSY
|5,46
|114.191.234
|% 12,11
|
|GARFA
|6,52
|22.262.037
|% 10,88
|
|IZTAR
|2,90
|16.269
|% 10,06
|
|EPLAS
|18,61
|118.062
|% 9,99
|
|NIBAS
|4,17
|834
|% -14,90
|
|KPHOL
|2,66
|43.065
|% -9,83
|
|BALAT
|2,42
|29.720
|% -9,70
|
|KERVN
|0,47
|238.941
|% -9,62
|
|IZMDC
|8,25
|41.136
|% -9,24
|
|THYAO
|14,82
|476.456.621
|% -1,72
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|PETKM
|4,09
|146.704.411
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,70
|149.354.125
|% 1,19
|
|GUSGR
|2,56
|173.639.873
|% 3,23
|
|ISFIN
|4,30
|276.470.859
|% -0,69
|
|ODAS
|1,82
|86.352.724
|% 2,47
|
|GSDHO
|2,00
|88.869.686
|% 4,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6879
|7,7265
|% 0,16
|
|Frank
|6,1021
|6,1388
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5754
|1,5834
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|-3,48
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|-0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:08XU100
Endeks 122, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 2, 783.00 milyon TL de
-
11:08ODAS
Yüzde -29.46 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 993, 612 adet işlem
-
11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -463, 14 kaybederek (% -0.40 ) 116, 232
-
11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, EKIZ, EPLAS, MZHLD, HLGYO, MARTI
-
11:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, KPHOL, KERVN