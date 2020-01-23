***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.01.2020 08:52
***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 69
Satış Şekli Tahsisli
ISIN Kodu TRFFNBK42023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 22.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.700.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Ağustos 2019 tarih ve 44/1042 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin tahsisli satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 69 gün vadeli TRFFNBK42023 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 20.700.000- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814065
BIST
11:15123.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 408,52
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:155,9215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:156,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:15295,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 295,63
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,78
|24.025.576
|% 15,19
|
|PRKAB
|3,80
|17.227.163
|% 15,15
|
|NATEN
|18,45
|61.599.586
|% 13,33
|
|ESCOM
|2,45
|13.324.207
|% 12,39
|
|ERSU
|3,63
|13.092.005
|% 12,04
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|358.207
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,64
|385.886.275
|% -0,54
|
|ICBCT
|6,07
|214.284.861
|% 0,00
|
|HALKB
|7,14
|204.457.297
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|184.590.901
|% 8,24
|
|GARAN
|12,23
|175.842.598
|% 0,49
|
|ODAS
|2,06
|117.360.235
|% 4,57
|
|EKGYO
|1,71
|69.173.762
|% 0,59
|
|ALBRK
|1,75
|61.028.994
|% 0,00
|
|HALKB
|7,14
|204.457.297
|% 0,99
|
|METRO
|1,52
|43.226.309
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7507
|7,7896
|% -0,03
|
|Frank
|6,0852
|6,1219
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5723
|1,5801
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.554
|-5,26
|
|Altın Gr.
|295
|296
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,39
|62,39
|-0,82
|
Seans Raporu
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