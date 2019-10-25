***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn.Sinan Güvensoy 01.10.2019 tarihinde atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794709BIST