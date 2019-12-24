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***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.12.2019 11:28
GÜNCEL HABERLER



***QNBFF*** QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFINF32011 ISIN kodlu 99,981,800 TL nominal tutarlı 77 gün vadeli finansman bonoların satışı tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 483.555.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,55
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFINF32011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.981.800
İhraç Fiyatı 0,97823
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.03.2020
Kayıt Tarihi 09.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.03.2020
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804933


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 8,21 87.257.014 % 16,12  
ISBTR 25.300,00 783.701 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.332.147 % 14,99  
SEKFK 5,24 5.856.351 % 14,91  
MNDRS 1,41 107.917.070 % 13,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6795 7,7181 % 0,03  
Frank 6,0350 6,0714 % -0,02  
Riyal 1,5807 1,5886 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.491 4,98  
Altın Gr. 285 285 0,87  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,59 17,62 0,17  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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