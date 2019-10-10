***QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.10.2019 16:51
***QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/03/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNYM12016
Nominal Değer (TL)
85.700.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/10/2019
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
08/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792220
BIST
17:5198.612
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.037,14
|Açılış
|: 99.958
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|Önceki Kapanış
|: 99.649
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100.260
En Düşük
97.511
17:515,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
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5,8990
En Düşük
5,8479
17:516,4556
En Yüksek
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|: 0,18%
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|Açılış
|: 6,4650
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|Önceki Kapanış
|: 6,4300
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6,5178
En Düşük
6,4447
17:51281,70
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 281,70
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|Önceki Kapanış
|: 284,21
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286,72
En Düşük
281,42