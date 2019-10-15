***QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
15.10.2019 14:37
***QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/03/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFFNYM12024
Nominal Değer (TL)
60.070.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/10/2019
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
14/01/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793303
BIST
15:0095.630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.648,56
|Açılış
|: 95.593
|
|Önceki Kapanış
|: 93.981
|
95.873
En Düşük
94.790
15:005,8725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0544
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9342
En Düşük
5,8604
15:006,4660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0736
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5400
|
6,5484
En Düşük
6,4643
15:00282,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -2,12
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 284,54
|
285,04
En Düşük
280,80