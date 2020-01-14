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***QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

14.01.2020 16:30
GÜNCEL HABERLER



***QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

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Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
11/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Finansman Bonosu
ISIN Kodu
TRFFNYM42021
Nominal Değer (TL)
60.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/01/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
14/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812376


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TKNSA 6,41 588.173.429 % 19,14  
QNBFL 172,50 914.387 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6308 7,6690 % 0,44  
Frank 6,0523 6,0888 % 0,62  
Riyal 1,5631 1,5710 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.544 1.544 -4,67  
Altın Gr. 292 292 -0,21  
Cumhuriyet 1.947 1.961 -5,00  
Tam 1.925 1.973 -9,48  
Yarım 930 954 -4,59  
Çeyrek 467 477 -2,29  
Gümüş.Ons 17,80 17,84 -0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 64,50 64,50 0,30  
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