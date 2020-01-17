***QNBFL* *BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.01.2020 19:39
***QNBFL******BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURVA, QNBFL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BURVA.E ve QNBFL.E payları 20/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813460
BIST
18:05121.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 473,90
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
18:055,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0421
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,9115
En Düşük
5,8463
18:056,5446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5560
En Düşük
6,5173
18:05295,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 2,83
|Açılış
|: 295,44
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
295,92
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|DERIM
|9,18
|26.640.696
|% 15,76
|
|GEDIK
|8,13
|11.267.727
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,60
|134.390.772
|% 14,97
|
|DAGHL
|5,49
|23.620.755
|% 14,85
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|BALAT
|2,97
|449.581
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|503.544
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|190.113
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|419.444
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|387.138
|% -9,43
|
|THYAO
|15,03
|2.087.036.619
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|PGSUS
|73,80
|551.682.872
|% -2,38
|
|BNTAS
|3,82
|474.040.274
|% 14,71
|
|KRDMD
|2,99
|637.442.197
|% -0,66
|
|ISGYO
|1,86
|381.081.764
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,64
|332.742.417
|% -0,61
|
|PETKM
|4,00
|583.448.130
|% -0,25
|
|ODAS
|2,62
|366.034.736
|% 3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6638
|7,7023
|% 0,38
|
|Frank
|6,0682
|6,1048
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5676
|1,5755
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|3,92
|
|Altın Gr.
|296
|296
|3,00
|
|Cumhuriyet
|1.950
|1.980
|14,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,79
|
|Yarım
|939
|963
|7,16
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,02
|
Seans Raporu
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17:59RYSAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 176 adet işlem
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17:58BRMEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 546, 625 adet işlem
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17:57HATEK
Yüzde 13.27 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 925, 721 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 18 artarak (% 0.02 ) 146, 676
-
17:56XU100
Endeks 121, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 448.00 milyon TL de