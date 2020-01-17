QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,52
|21.665.441
|% 18,12
|BNTAS
|3,87
|421.706.816
|% 16,22
|DERIM
|9,20
|25.085.609
|% 16,02
|GEDIK
|8,13
|11.253.988
|% 14,99
|QNBFB
|67,60
|134.037.765
|% 14,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6619
|7,7003
|% 0,36
|Frank
|6,0599
|6,0964
|% 0,23
|Riyal
|1,5655
|1,5734
|% 0,60
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.557
|1.557
|2,96
|Altın Gr.
|295
|295
|2,26
|Cumhuriyet
|1.948
|1.977
|11,00
|Tam
|1.941
|1.989
|13,66
|Yarım
|938
|962
|6,61
|Çeyrek
|471
|481
|3,30
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|B. Petrol
|64,92
|64,92
|0,30
Seans Raporu
- 17:43RYSAS Yüzde 7.59 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 092, 092 adet işlem
- 17:42RHEAG Yüzde 9.92 oranında artışla 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 477, 646 adet işlem
- 17:41XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 269, 76 artarak (% 0.18 ) 146, 911
- 17:41XU100 Endeks 121, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 9, 116.00 milyon TL de
- 17:40HATEK Yüzde 14.43 oranında artışla 7.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 473 adet işlem