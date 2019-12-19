***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 46.028.009 TL tutarlı Sorunlu Varlık Portföyü, hasılat paylaşım esasına göre Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ne satış ve temlik edilmiş olup, satış ve temlik sözleşmesi 19/12/2019 (bugün) tarihi itibariyle imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804455BIST