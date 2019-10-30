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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.10.2019 17:03
GÜNCEL HABERLER

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKRE1937 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 71
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKRE1937
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 11.10.2018
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
İhraç Fiyatı 0,96726
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.10.2019
Kayıt Tarihi 28.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 71 gün vadeli 65.000.000 TL nominal değerli TRFFFKRE1937 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 30/10/2019 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795386


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DITAS 8,07 13.849.953 % 13,66  
NATEN 8,35 93.662.607 % 12,99  
IHLAS 0,58 48.535.889 % 11,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3388 7,3756 % -0,30  
Frank 5,7375 5,7721 % -0,20  
Riyal 1,5217 1,5293 % -0,24  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.486 -2,09  
Altın Gr. 273 273 -1,02  
Cumhuriyet 1.827 1.855 7,00  
Tam 1.816 1.861 3,11  
Yarım 878 900 1,51  
Çeyrek 440 450 0,75  
Gümüş.Ons 17,68 17,70 -0,12  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,04  
B. Petrol 60,23 60,23 -1,36  
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