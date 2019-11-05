***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2019 18:56
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFFKRK1913 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,09
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKRK1913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.450.000
İhraç Fiyatı 0,96861
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.11.2019
Kayıt Tarihi 04.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.450.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli 50.450.000 TL nominal değerli TRFFFKRK1913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05/11//2019 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796753
BIST