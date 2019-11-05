***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFFKRK1913 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.11.2019Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,09Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFFKRK1913Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.450.000İhraç Fiyatı 0,96861Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.11.2019Kayıt Tarihi 04.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.450.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli 50.450.000 TL nominal değerli TRFFFKRK1913 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 05/11//2019 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796753BIST