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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.12.2019 20:41
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFFFKR62015 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İHRACININ TAMAMLANMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 167
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,06
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFFKR62015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 25.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.060.000
İhraç Fiyatı 0,95312
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2020
Kayıt Tarihi 08.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 58.060.000
Döviz Cinsi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27/06/2019 tarih ve 38/841 sayılı kararı ile onaylanan 2.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, 167 gün vadeli 58.060.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihracı yapılmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin satış işlemleri 24/12/2019 tarihinde tamamlanmış olup, para-kıymet takası 25/12/2019 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805250


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RYSAS 4,13 17.482.309 % 18,68  
IHLAS 0,90 301.529.282 % 16,88  
RYGYO 4,67 72.116.299 % 16,17  
INFO 5,29 199.541 % 15,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6759 7,7144 % 0,05  
Frank 6,0330 6,0693 % -0,20  
Riyal 1,5783 1,5862 % -0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,01  
Altın Gr. 286 287 -0,47  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.934 6,03  
Yarım 912 935 2,92  
Çeyrek 457 468 1,46  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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