***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
02.10.2019 18:23
***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDQFVKE1914 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kurucu QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 110
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,2329
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDQFVKE1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 7,2329 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 60.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRDQFVKE1914 ISIN Kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı, yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789697
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