***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDQFVKE1914 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikasının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kurucu QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.10.2019Vade (Gün Sayısı) 110Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,2329Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 24,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDQFVKE1914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 7,2329 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 60.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRDQFVKE1914 ISIN Kodlu, yönetim sözleşmesine dayalı, yurtiçi kira sertifikasının itfa ve getiri ödeme işlemleri tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789697BIST