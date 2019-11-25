***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDKTLM52011 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının KesinleşmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 27.05.2020Vade (Gün Sayısı) 728Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,5998Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,25Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,53Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDKTLM52011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2018Satışa Başlanma Tarihi 28.05.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2018Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 4,5998 9.199.599,99 Evet2 27.11.2018 26.11.2018 27.11.2018 6,1253 12.250.599,99 Evet3 26.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 5,2988 10.597.599,99 Evet4 28.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 4,877 9.754.000 Evet5 27.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 6,3998 12.799.599,99 Evet6 26.11.2019 25.11.2019 26.11.2019 4,38857 25.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 3,36138 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2020 26.05.2020 27.05.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerEk AçıklamalarTTRDKTLM52011 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı 3,3613% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800367BIST