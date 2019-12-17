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***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

17.12.2019 20:34
GÜNCEL HABERLER



***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDKTLM62010 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 7.Kupon Dönemine İlişkin Kâr Payı Oranının Kesinleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kaynak Kuruluş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
Kurucu KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,9864
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDKTLM62010
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.06.2018
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2018
Vade Başlangıç Tarihi 20.06.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.650.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 4,9864 1.827.515,6 Evet
2 19.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 6,261 2.294.656,5 Evet
3 20.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 5,4399 1.993.723,35 Evet
4 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 4,8675 1.783.938,75 Evet
5 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 5,6656 2.076.442,4 Evet
6 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,1394
7 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,3315
8 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 36.650.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRDKTLM62010 ISIN kodlu kira sertifikasının 7.kupon ödeme dönemine İlişkin kâr payı oranı 3,3315% olarak kesinleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804044


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Sterlin 7,6967 7,7353 % -1,09  
Frank 5,9795 6,0155 % 0,86  
Riyal 1,5643 1,5721 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.475 1.476 -0,84  
Altın Gr. 279 279 1,72  
Cumhuriyet 1.849 1.877 9,00  
Tam 1.841 1.887 8,68  
Yarım 890 913 4,20  
Çeyrek 446 456 2,10  
Gümüş.Ons 16,97 17,02 -0,05  
Gümüş Gr. 3,21 3,22 0,01  
B. Petrol 66,01 66,01 0,67  
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