***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 120.000 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)120.000 0BRÜT KAR (ZARAR)120.000 0Genel Yönetim Giderleri11 -237.343 -19.545Pazarlama Giderleri12 -17.960 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 135.543 19.545Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-266ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)240 -266FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)240 -266Finansman Giderleri-150SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)90 -266Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20 59Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-20 59SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)70 -207DÖNEM KARI (ZARARI)70 -207Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70 -207Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.803 -2.883Dönem Karı (Zararı)70 -207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-70 207Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-90 266Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-90 266Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -59İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.803 -2.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.936 -22.026Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.867 19.143Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-66.803 -2.883YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 200.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.803 197.117NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.803 197.117DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 197.117 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 130.314 197.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 130.138 196.851Diğer Alacaklar5 47.142 18.837İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 47.142 18.837Peşin Ödenmiş Giderler7 830 570Diğer Dönen Varlıklar7 27.430 2.619ARA TOPLAM205.540 218.877TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR205.540 218.877DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler1.560 0Ertelenmiş Vergi Varlığı39 59TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.599 59TOPLAM VARLIKLAR207.139 218.936KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 7.276 19.143ARA TOPLAM7.276 19.143TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.276 19.143UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.276 19.143ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar199.863 199.793Ödenmiş Sermaye8 200.000 200.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8 -207 0Net Dönem Karı veya Zararı8 70 -207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR199.863 199.793TOPLAM KAYNAKLAR207.139 218.936Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-207 -207 -207Dönem Karı (Zararı)-207 -207 -207Sermaye Arttırımı8 200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -207 199.793 199.793Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000 -207 199.793 199.793Transferler8 -207 207 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8 70 70 70Dönem Karı (Zararı)70 70 70Dönem Sonu Bakiyeler200.000 -207 70 199.863 199.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)70 -207DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70 -207Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70 -207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814189BIST