***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
23.01.2020 18:31
***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 120.000 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
120.000 0
BRÜT KAR (ZARAR)
120.000 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -237.343 -19.545
Pazarlama Giderleri
12 -17.960 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 135.543 19.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
240 -266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
240 -266
Finansman Giderleri
-150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90 -266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20 59
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20 59
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70 -207
DÖNEM KARI (ZARARI)
70 -207
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70 -207
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.803 -2.883
Dönem Karı (Zararı)
70 -207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-70 207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-90 266
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-90 266
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -59
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.803 -2.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.936 -22.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.867 19.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-66.803 -2.883
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.803 197.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-66.803 197.117
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.117 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 130.314 197.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 130.138 196.851
Diğer Alacaklar
5 47.142 18.837
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 47.142 18.837
Peşin Ödenmiş Giderler
7 830 570
Diğer Dönen Varlıklar
7 27.430 2.619
ARA TOPLAM
205.540 218.877
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
205.540 218.877
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.560 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 59
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.599 59
TOPLAM VARLIKLAR
207.139 218.936
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 7.276 19.143
ARA TOPLAM
7.276 19.143
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.276 19.143
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.276 19.143
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.863 199.793
Ödenmiş Sermaye
8 200.000 200.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 -207 0
Net Dönem Karı veya Zararı
8 70 -207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
199.863 199.793
TOPLAM KAYNAKLAR
207.139 218.936
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-207 -207 -207
Dönem Karı (Zararı)
-207 -207 -207
Sermaye Arttırımı
8 200.000 200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -207 199.793 199.793
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
200.000 -207 199.793 199.793
Transferler
8 -207 207 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8 70 70 70
Dönem Karı (Zararı)
70 70 70
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 -207 70 199.863 199.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
70 -207
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70 -207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70 -207
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814189
BIST