***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi23/01/2020Karar Sayısı2020 - 2Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıKARAR TARİHİ: 23.01.2020KARAR SAYISI: 2020 / 2SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIBorsa İstanbul A.Ş.İSTANBULŞirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23/01/2020 tarihli 2020/2 sayılı kararı ile onaylanan mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.Yukarıda belirtilen Mali Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda ve faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığıhususlarını bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.Köksal ÇOBANYönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814192BIST