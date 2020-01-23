GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.01.2020 18:40
GÜNCEL HABERLER



***QNBVK*** QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/01/2020
Karar Sayısı
2020 - 2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   KARAR TARİHİ: 23.01.2020
KARAR SAYISI: 2020 / 2
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Borsa İstanbul A.Ş.
İSTANBUL
Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23/01/2020 tarihli 2020/2 sayılı kararı ile onaylanan mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen Mali Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiği,
 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda ve faaliyet raporunda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı
 
hususlarını bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Köksal ÇOBAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili     




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814192


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.540
Değişim :  -0,17% |  -206,86
Açılış :  122.392  
Önceki Kapanış :  122.747  
En Yüksek
123.457 En Düşük
122.188
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 3,96 38.838.561 % 20,00  
HUBVC 44,56 60.699.749 % 19,98  
NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7634 7,8023 % 0,13  
Frank 6,1026 6,1393 % 0,18  
Riyal 1,5792 1,5871 % 0,37  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.565 5,63  
Altın Gr. 299 299 2,09  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 -0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 61,79 61,79 -1,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru