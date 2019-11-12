RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım HesaplarBİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER298.213 734.980 1.033.193 60.391 273.503 333.894GARANTİ VE KEFALETLERIII-a 0 488.897 488.897 182 204.314 204.496Teminat Mektupları0 54.326 54.326 182 2.080 2.262Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 54.326 54.326 0 2.080 2.080Diğer Teminat Mektupları0 0 0 182 0 182Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 434.571 434.571 0 202.234 202.234Diğer Akreditifler0 434.571 434.571 0 202.234 202.234TAAHHÜTLER17.256 297 17.553 628 627 1.255Cayılamaz Taahhütler17.256 297 17.553 628 627 1.255Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri296 297 593 628 627 1.255Kullandırma Garantili Kredi Tahsis TaahhütleriIII-a 16.960 0 16.960 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-b 280.957 245.786 526.743 59.581 68.562 128.143Alım Satım Amaçlı İşlemler280.957 245.786 526.743 59.581 68.562 128.143Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri280.957 245.786 526.743 59.581 68.562 128.143Vadeli Döviz Alım İşlemleri140.536 122.893 263.429 29.799 34.281 64.080Vadeli Döviz Satım İşlemleri140.421 122.893 263.314 29.782 34.281 64.063EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER336.000 470.936 806.936 286.000 480.903 766.903EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER336.000 470.936 806.936 286.000 480.903 766.903BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI634.213 1.205.916 1.840.129 346.391 754.406 1.100.797Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-a 172.685 119.010 56.343 47.632Kredilerden Alınan FaizlerIV-a-1 118.128 96.205 37.405 38.093Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler283 608 37 284Bankalardan Alınan FaizlerIV-a-2 54.274 20.893 18.901 9.128Menkul Değerlerden Alınan FaizlerIV-a-3 0 1.304 0 127Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar0 1.304 0 127FAİZ GİDERLERİ (-)IV-b -3.263 -5.927 -737 -3.156Mevduata Verilen FaizlerIV-b-4 -4 0 -3 0Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerIV-b-1 -2.521 -5.927 -466 -3.156Kiralama Faiz Giderleri-738 0 -268 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ169.422 113.083 55.606 44.476NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ9.568 6.346 3.225 2.358Alınan Ücret ve Komisyonlar9.837 6.930 3.285 2.623Gayri Nakdi Kredilerden5.292 2.149 1.735 865DiğerIV-i 4.545 4.781 1.550 1.758Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-269 -584 -60 -265DiğerIV-i -269 -584 -60 -265TEMETTÜ GELİRLERİIV-c 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-ç -19 780 36 278Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)IV-d 112 84 23 4Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-131 696 13 274DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-e 969 952 291 424FAALİYET BRÜT KÂRI179.940 121.161 59.158 47.536KREDİ KARŞILIKLARI (-)IV-f -226 -35.180 2.431 -11.957PERSONEL GİDERLERİ (-)-13.437 -10.893 -3.729 -3.557DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-g -26.859 -20.839 -8.026 -7.965NET FAALİYET KARI (ZARARI)139.418 54.249 49.834 24.057BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-ğ 139.418 54.249 49.834 24.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-h -30.739 -19.701 -10.431 -7.927Cari Vergi Karşılığı-30.812 -19.813 -10.409 -8.009Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi73 112 -22 82SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)108.679 34.548 39.403 16.130DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-ı 108.679 34.548 39.403 16.130Grubun Karı (Zararı)108.679 34.548 39.403 16.130Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,15892000 0,05052000 0,05762000 0,02359000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -100 87.961 64.729 836.440Yeni Bakiye683.850 -100 87.961 64.729 836.440Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48 34.548 34.500Kar Dağıtımı5.753 -64.729 -58.976Dağıtılan Temettü-58.976 -58.976Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.753 -5.753Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -148 93.714 34.548 811.964Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler683.850 -173 93.714 68.132 845.523Yeni Bakiye683.850 -173 93.714 68.132 845.523Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-145 108.679 108.534Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1 -1Kar Dağıtımı68.132 -68.132Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.132 -68.132Dönem Sonu Bakiyeler683.850 -318 161.845 108.679 954.056Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)605.297 120.109 725.406 230.651 174.214 404.865Nakit ve Nakit Benzerleri595.037 120.109 715.146 230.651 168.819 399.470Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-a 3.223 116.804 120.027 378 161.275 161.653BankalarI-ç 591.814 3.305 595.119 230.273 7.544 237.817Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-b 0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-e 0 0 0 0 0 0Türev Finansal VarlıklarI-c 10.260 0 10.260 0 5.395 5.395Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.260 0 10.260 0 5.395 5.395İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)392.797 536.713 929.510 651.696 754.054 1.405.750KredilerI-f 392.797 536.713 929.510 651.696 754.054 1.405.750Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-i 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarI-g 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-m 0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-ğ 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-h 0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-ı 0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.231 0 6.231 627 0 627MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.048 0 3.048 3.056 0 3.056Diğer3.048 0 3.048 3.056 0 3.056YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-k 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-l 422 0 422 312 0 312DİĞER AKTİFLERI-n 1.721 3.765 5.486 779 4.250 5.029VARLIKLAR TOPLAMI1.009.516 660.587 1.670.103 887.121 932.518 1.819.639YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-a 126 576 702 36 280 316ALINAN KREDİLERII-c 0 644.891 644.891 0 916.322 916.322PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-ç 0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-b 1 10.151 10.152 5.379 0 5.379Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1 10.151 10.152 5.379 0 5.379FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-e 5.127 402 5.529 0 0 0KARŞILIKLARII-g 38.010 0 38.010 37.532 0 37.532Genel Karşılıklar36.847 0 36.847 36.621 0 36.621Çalışan Hakları Karşılığı1.163 0 1.163 911 0 911CARİ VERGİ BORCUII-ğ 11.239 0 11.239 9.434 0 9.434ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-h 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-ı 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-d 2.874 2.650 5.524 4.032 1.101 5.133ÖZKAYNAKLARII-i 954.056 0 954.056 845.523 0 845.523Ödenmiş Sermaye683.850 0 683.850 683.850 0 683.850Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-318 0 -318 -173 0 -173Kar Yedekleri161.845 0 161.845 93.714 0 93.714Yasal Yedekler13.508 0 13.508 10.107 0 10.107Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler148.337 0 148.337 83.607 0 83.607Kar veya Zarar108.679 0 108.679 68.132 0 68.132Dönem Net Kâr veya Zararı108.679 0 108.679 68.132 0 68.132Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.011.433 658.670 1.670.103 901.936 917.703 1.819.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)108.679 34.548DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-145 -48Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-145 -48Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-182 -60Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37 12Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.534 34.500Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuBANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı102.167 76.570Alınan Faizler163.717 119.079Ödenen Faizler-3.089 -5.007Alınan Ücret ve Komisyonlar7.581 7.409Elde Edilen Diğer Kazançlar201 390Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-35.691 -28.469Ödenen Vergiler-29.331 -16.647DiğerV-c -1.221 -185Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim521.991 -649.468Kredilerdeki Net (Artış) Azalış488.442 -561.806Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış34.146 -85.951Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)386 -1.534Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-c -983 -177Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı624.158 -572.898YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.220 -297Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.220 -297Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -35.219Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 35.219FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-272.817 578.947Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit4.772.228 4.461.966Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.043.832 -3.824.043Temettü Ödemeleri0 -58.976Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.213 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-c 240 684Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)350.361 6.436Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 264.920 239.073Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarV-a 615.281 245.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798497BIST