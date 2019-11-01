GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

RABOBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2019 17:00
GÜNCEL HABERLER

RABOBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
TAMIRA SUZANNE TREFFERS Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı - Rabobank UA, Londra Şubesi Genel Müdürü ve Avrupa Bölge Başkanı 0
MARK RICHARD SYDNEY SEABROKE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Rabobank UA, Londra Şubesi Avrupa Bölge Hukuk Başkanı 0
MEHMET GÜRAY ALPKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Rabobank Londra Avrupa Bölge Toptan Bankacılık Başkanı 0
ERKAN SEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi - 0
WILLIAM THOMAS JENNINGS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Rabobank UA, Londra Şubesi Baş Risk Sorumlusu 0
ALPASLAN YURDAGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPASLAN YURDAGÜL Genel Müdür Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796144


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.463
Değişim :  -0,01% |  -5,79
Açılış :  98.690  
Önceki Kapanış :  98.469  
En Yüksek
98.814 En Düşük
97.679
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MSGYO 1,70 60.307.481 % 15,65  
ISKUR 150.000,00 150.000 % 14,07  
BERA 3,18 162.927.037 % 13,57  
ANELE 2,25 47.535.399 % 12,50  
KLMSN 14,46 54.791.426 % 10,21  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3706 7,4076 % -0,04  
Frank 5,7697 5,8044 % 0,01  
Riyal 1,5177 1,5253 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.512 1.512 -1,51  
Altın Gr. 277 277 -0,79  
Cumhuriyet 1.841 1.869 -2,00  
Tam 1.833 1.878 -1,52  
Yarım 886 909 -0,73  
Çeyrek 444 454 -0,37  
Gümüş.Ons 18,08 18,11 -0,01  
Gümüş Gr. 3,31 3,32 -0,01  
B. Petrol 60,81 60,81 1,19  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru