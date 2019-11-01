RABOBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









RABOBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)TAMIRA SUZANNE TREFFERS Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı - Rabobank UA, Londra Şubesi Genel Müdürü ve Avrupa Bölge Başkanı 0MARK RICHARD SYDNEY SEABROKE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Denetim Komitesi Başkanı Rabobank UA, Londra Şubesi Avrupa Bölge Hukuk Başkanı 0MEHMET GÜRAY ALPKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Rabobank Londra Avrupa Bölge Toptan Bankacılık Başkanı 0ERKAN SEVER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi - 0WILLIAM THOMAS JENNINGS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Rabobank UA, Londra Şubesi Baş Risk Sorumlusu 0ALPASLAN YURDAGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPASLAN YURDAGÜL Genel Müdür Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796144BIST