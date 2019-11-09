***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.653.340 11.015.411 693.733 3.851.138Satışların Maliyeti18 -2.271.002 -6.500.445 -490.242 -2.336.357TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)382.338 4.514.966 203.491 1.514.781Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)382.338 4.514.966 203.491 1.514.781Genel Yönetim Giderleri19 -1.455.672 -1.602.632 -425.760 -482.574Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 332.624 551.825 145.729 306.709Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -398.479 -549.855 11.788 95.422ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.139.189 2.914.304 -64.752 1.434.338Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.139.189 2.914.304 -64.752 1.434.338Finansman Gelirleri22 1.528.400 589 539.108 132Finansman Giderleri22 -262.124 -17.319 -76.007 -4.620SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)127.087 2.897.574 398.349 1.429.850Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-310.765 524.176 -719.225 60.990Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -57.919 -57.919Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -252.846 524.176 -661.306 60.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840DÖNEM KARI (ZARARI)-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.426.184 4.729.360Dönem Karı (Zararı)-183.678 3.421.750Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24 -183.678 3.421.750Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-651.687 -224.266Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 279.565 93.535Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler98.415 441.754Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 98.415 441.754Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler289.528 -232.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 7.304 66.552Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 282.224 -299.084Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.520.134 -16.931Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler8 -1.526.440Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 6.306Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 56.255Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-73.186Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26.028 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler138.375 -494.074Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler36.536 -16.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-544.367 1.963.428Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 9.186.261 4.265.325İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.113.893 10.208.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.072.368 -5.943.402Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -12.062.947 -7.533.030İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.832.651 -4.477.690İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.230.296 -3.055.340Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -112.307 -496.496Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 831.531 -501.806Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -1.337.223 1.978.472İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)67.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.404.615 1.978.472Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6.556 153.685Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 512.881 2.496.610İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)330.941 2.165.472İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)181.940 331.138Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 1.619.969İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13 2.443.993 -19.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.484.409 -179.104Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-40.416 159.803Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.379.732 5.160.912Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.452 -431.552YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI58.467 -833.877Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.717 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 59.717Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.250 -833.877Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -822.252Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.250 -11.625FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.442.134 -3.750.936Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.750.936Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.442.134 0Kredilerden Nakit Girişleri15 1.442.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.417 144.547NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.417 144.547DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.479 2.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 102.896 147.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 103.499 29.188Ticari Alacaklar5.145.361 14.430.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 2.095.335 10.209.228İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.050.026 4.220.809Diğer Alacaklar13.985.256 422.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-8 12.532.265 173.174İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.452.991 249.717Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Stoklar9 1.400 0Peşin Ödenmiş Giderler932.815 1.972.375İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 932.815 1.972.375Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.452 0Diğer Dönen Varlıklar16 70.046 2.554.455ARA TOPLAM20.284.829 19.408.946TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.284.829 19.408.946DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-7 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar1.400 406İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.400 406Maddi Duran Varlıklar11 4.328.776 4.661.100Arazi ve Arsalar11 1.971.000 1.971.000Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.333.628 2.594.628Taşıtlar11 0 68.492Mobilya ve Demirbaşlar11 24.148 26.980Özel Maliyetler11 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar47.350 53.058Diğer Haklar12 39.864 43.536Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.486 9.522Peşin Ödenmiş Giderler312 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 312 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 723.501 629.110TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.101.339 5.343.674TOPLAM VARLIKLAR25.386.168 24.752.620KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar123.293 20.558İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar123.293 20.558Banka Kredileri15 123.293 20.558Ticari Borçlar910.588 2.247.811İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 67.392 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 843.196 2.247.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 162.233 168.789Diğer Borçlar1.126.881 614.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-8 384.441 53.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 742.440 560.500Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 57.919 170.865Kısa Vadeli Karşılıklar15.008 40.416Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 15.008 0Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 0 40.416ARA TOPLAM2.395.922 3.262.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.395.922 3.262.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.345.705 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.345.705 0Banka Kredileri15 1.345.705 0Uzun Vadeli Karşılıklar45.212 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 45.212 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 414.544 68.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.805.461 68.832TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.201.383 3.331.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.184.785 21.421.349Ödenmiş Sermaye17 21.000.000 21.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 41.572.733 41.572.733Geri Alınmış Paylar (-)-140.667 -140.697Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 316.702 316.702Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-2.383.870 -2.383.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.152.168 -1.148.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.152.168 -1.148.757Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -1.152.168 -1.148.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.505 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -49.505 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 69.852 69.852Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı69.852 69.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -37.864.614 -40.468.808Net Dönem Karı veya Zararı24 -183.678 2.604.194TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.184.785 21.421.349TOPLAM KAYNAKLAR25.386.168 24.752.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -1.148.418 69.852 -50.237.840 1.769.032 13.225.972 13.225.972Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.769.032 -1.769.032 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.421.750 3.421.750 3.421.750Dönem Karı (Zararı)3.421.750 3.421.750 3.421.750Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.275 -6.275 -6.275Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-3.750.936 -3.750.936Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.750.936 0Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -93.683 294.296 -3.750.936 1.151.062 69.852 48.468.808 3.421.750 12.890.511 12.890.511Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -140.697 316.702 2.383.870 -1.148.757 69.852 -40.468.808 2.604.194 21.421.349 21.421.349Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17 2.604.194 -2.604.194 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -52.916 -183.678 -236.564 -236.564Dönem Karı (Zararı)-183.678 -183.678 -183.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -52.916 -52.886 -52.886Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 41.572.733 -140.667 316.702 -2.383.870 -1.201.673 69.852 -37.864.614 -183.678 21.184.785 21.184.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-183.678 3.421.750 -320.876 1.490.840DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-52.886 -6.275 -5.632 -3.970Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -4.567 -18.851 -4.901 -16.888Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-48.319 12.576 -731 12.918Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 1.186 1.552 1.259 1.120Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-49.505 11.024 -1.990 11.798Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-52.886 -6.275 -5.632 -3.970TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-236.564 3.415.475 -326.508 1.486.870Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-236.564 3.415.475 -326.508 1.486.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797857BIST