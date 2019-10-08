***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 08.10.2019 Olağanüstü Genel Kurul Onaylandı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.05.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.05.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.06.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.10.2019Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Onayladı.T.C. Ticaret Bakanlığı Onayladı.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili..pdfEK: 2 SPK Onay Yazısı ve Tadil Metni.pdfEK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı Onay Metni ve Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791683BIST