***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.10.2019 18:44
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 08.10.2019 Olağanüstü Genel Kurul Onaylandı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.05.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.05.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.06.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.10.2019
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Onayladı.
T.C. Ticaret Bakanlığı Onayladı.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili..pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı ve Tadil Metni.pdf
EK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı Onay Metni ve Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791683
BIST