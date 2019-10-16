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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.10.2019 15:33
GÜNCEL HABERLER

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 90.000.000 TL Olarak Tescil İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.05.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.05.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.06.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.10.2019
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 14.10.2019

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınaraka şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve birim payların değerinin 1 Kuruş yerine 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirket Sermayesi'' başlıklı 6. maddesi değiştirilerek tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili..pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı ve Tadil Metni.pdf
EK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı Onay Metni ve Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793489


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