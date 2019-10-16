***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 90.000.000 TL Olarak Tescil İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.05.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.05.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.06.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.10.2019Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 14.10.2019Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınaraka şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 90.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve birim payların değerinin 1 Kuruş yerine 1 TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirket Sermayesi'' başlıklı 6. maddesi değiştirilerek tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili..pdfEK: 2 SPK Onay Yazısı ve Tadil Metni.pdfEK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı Onay Metni ve Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793489BIST