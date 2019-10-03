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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2019 16:18
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***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.10.2019 tarihinde düzenlenen  'İstanbul İli Silivri İlçesi Alipaşa Mahalle 1. Etap 598  Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatıları ile  Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi''  ihalesine katılmıştır.
96.363.363,00 TL teklif sunrak katılımcılar arasında 9. en düşük teklifi vermiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789963


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