***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. İş Ortaklığı modeli ile RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş. ve HERA TEKNİK YAPI A.Ş., birlikte, T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 04.10.2019 tarihinde düzenlenen 'İstanbul İli Silivri İlçesi Alipaşa Mahalle 2. Etap 758 Adet Konut, 24 Adet Dükkan, 1 Adet Okul ve 1 Adet Cami İnşaatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi'' ihalesine katılmıştır.148.050.000,00 TL teklif sunrak katılımcılar arasında 7. en düşük teklifi vermiştir.Teklifler değerlendirme aşamasındadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790210BIST