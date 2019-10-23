***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2019 16:03
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş. İş Ortaklığı modeli ile RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş. ve HERA TEKNİK YAPI A.Ş. birlikte, T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 23.10.2019 tarihinde düzenlenen ''Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi 6. Etap 2. Bölge 776 Adet Konut ve 1 Adet Mescit İnşaatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi'' ihalesine katılmıştır.
181.270.000,00 TL teklif sunrak katılımcılar arasında 1. en düşük teklifi vermiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794371
BIST
16:2299.513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.626,30
|Açılış
|: 98.799
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|: 97.886
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99.546
En Düşük
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16:225,7623
En Yüksek
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.534.343
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,94
|24.979.071
|% 16,64
|
|TURGG
|42,92
|15.395.911
|% 13,42
|
|IHYAY
|0,87
|102.101.720
|% 12,99
|
|DOKTA
|35,50
|7.578.362
|% 11,29
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.897
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.843.627
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|DOCO
|538,00
|670.321
|% -4,07
|
|THYAO
|11,87
|1.180.925.466
|% 2,59
|
|GARAN
|9,60
|426.336.103
|% 3,00
|
|ASELS
|18,07
|407.988.312
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,16
|382.274.416
|% 1,42
|
|KRDMD
|2,24
|306.380.790
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.380.790
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|102.101.720
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.485.976
|% 6,00
|
|THYAO
|11,87
|1.180.925.466
|% 2,59
|
|IHLGM
|0,88
|85.741.993
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4064
|7,4435
|% -0,67
|
|Frank
|5,8036
|5,8386
|% -0,75
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% -0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,52
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,82
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,02
|59,02
|-0,68
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Seans Raporu
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16:37MTRYO
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16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1913, 56 artarak (% 1.58 ) 123, 072
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16:34XU100
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