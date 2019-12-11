***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 17:42
***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 11.12.2019 tarihinde düzenlenen ''Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Moymul Mah. 1 Etap 500 Adet Konut, 14 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi'' ihalesine katılmıştır. 111.430.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 19. en düşük teklifi vermiştir. Teklifler değerlendirme aşamasındadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803066
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 5,8110
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|Önceki Kapanış
|: 5,8030
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5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 6,4410
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|: 0,41%
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|Açılış
|: 274,56
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|Önceki Kapanış
|: 273,43
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274,79
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6364
|7,6747
|% 0,02
|
|Frank
|5,8706
|5,9060
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5450
|1,5528
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|274
|274
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|