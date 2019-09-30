***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2019 16:44
***RAYSG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RAYSG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RAYSG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789233
BIST
11:06104.680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -352,93
|Açılış
|: 105.275
|
|Önceki Kapanış
|: 105.033
|
105.297
En Düşük
104.596
11:065,6810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0331
|Açılış
|: 5,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6690
|
5,6868
En Düşük
5,6420
11:066,1890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1990
|
6,1954
En Düşük
6,1495
11:06266,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,54
|Açılış
|: 266,88
|
|Önceki Kapanış
|: 267,42
|
267,91
En Düşük
265,73