***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2019 09:46
***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi dir. 823.278.632 .-TL
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 28,92 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında prim üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793409
BIST
09:5593.515
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09:555,9116
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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283,02
En Düşük
281,24