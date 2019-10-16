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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.10.2019 09:46
GÜNCEL HABERLER

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi dir. 823.278.632 .-TL
Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 28,92 oranında artış meydana gelmiştir. Branş bazında prim üretim rakamı ekteki dosyada bulunmaktadır.  Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793409


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