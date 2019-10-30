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***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.10.2019 18:17
GÜNCEL HABERLER

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2019
Karar Sayısı
6319
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2019 - 30.09.2019 DÖNEMİNİ KAPSAYAN  FİNANSAL RAPORLAMAYA  İLİŞKİN HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI  FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ...:    30 / 10  / 2019 TOPLANTI NO....:    1577 KARAR NO.........:    6319 Şirketimizce hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulmayan 01.01.2019 – 30.09.2019 dönemine ait,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar " tebliği uyarınca,  Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Sigortacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dip notları ile birlikte Solo Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akışı Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun  Tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, RAY SİGORTA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
           Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kemal Bozyiğit
              Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Yılmaz Korap
            Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Koray Erdoğan
               İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Derya Öztürk




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795514


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Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,00  
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