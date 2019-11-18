***REF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2019 09:46
***REF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler REF
Açıklamalar Referans Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili olarak Tacirler Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799282
BIST
14:05106.744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.364,39
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:055,7368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:056,3486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0017
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:05269,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,56
|Açılış
|: 269,31
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|YUNSA
|7,03
|45.738.890
|% 19,56
|
|BTCIM
|3,29
|19.457.776
|% 16,67
|
|HUBVC
|9,43
|18.383.348
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,30
|14.947.492
|% 12,83
|
|CRDFA
|1,93
|9.463.596
|% -8,53
|
|KLGYO
|2,94
|87.347.920
|% -8,41
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|METRO
|1,75
|55.082.149
|% -5,41
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|GARAN
|10,11
|363.270.933
|% 1,61
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|203.903.163
|% -0,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|THYAO
|14,08
|1.163.735.146
|% 2,85
|
|PETKM
|3,72
|269.645.919
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.344.456
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,38
|163.653.740
|% 1,71
|
|TIRE
|2,31
|132.633.153
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4234
|7,4606
|% 0,47
|
|Frank
|5,7754
|5,8102
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5270
|1,5347
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-7,63
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-13,55
|
|Yarım
|860
|883
|-6,56
|
|Çeyrek
|431
|441
|-3,27
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,28
|63,28
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:19DOGUB
Yüzde 4.94 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 972, 037 adet işlem
-
14:18DGKLB
Yüzde 5.17 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 735, 641 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 106, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 5, 377.00 milyon TL de
-
14:17BRMEN
Yüzde 10.31 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 688, 318 adet işlem
-
14:16MAALT
Yüzde 5.33 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 955 adet işlem