***REF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2019 13:27
***REF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler REF
Açıklamalar Referans Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili olarak Tacirler Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799910
BIST
14:03106.881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 96,40
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:035,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:036,3126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:03268,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,13
|Açılış
|: 268,69
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.913.152
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|211.391.639
|% 13,02
|
|PAGYO
|5,67
|12.618.177
|% 11,18
|
|ULUUN
|3,54
|23.190.176
|% 10,62
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.194.828
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,45
|126.829.061
|% 0,00
|
|PGSUS
|76,65
|111.280.466
|% 0,66
|
|VAKBN
|5,02
|109.388.845
|% 0,80
|
|TUPRS
|125,60
|96.149.103
|% -0,32
|
|TTKOM
|7,21
|86.761.886
|% 1,98
|
|EKGYO
|1,45
|126.829.061
|% 0,00
|
|METRO
|1,41
|68.049.887
|% 8,46
|
|MARKA
|1,12
|28.775.983
|% 6,67
|
|AVOD
|1,74
|40.620.122
|% 1,75
|
|VAKBN
|5,02
|109.388.845
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3433
|7,3801
|% 0,05
|
|Frank
|5,7197
|5,7541
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5129
|1,5205
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-4,72
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.777
|1.822
|-5,57
|
|Yarım
|859
|881
|-2,69
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,21
|62,21
|-0,19
|
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