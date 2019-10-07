REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2019 14:17
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KÜLTÜR SOKAK NO:24/6 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@reportdenetim.com.tr
cmorgul@reportdenetim.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KÜLTÜR SOKAK NO:24/6 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 2122494041 2124425060
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790828
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
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105.176
En Düşük
102.572
18:055,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0148
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8459
En Düşük
5,8303
18:056,4149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10