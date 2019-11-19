***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.11.2019 13:15
***RHEAG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RHEAG]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RHEAG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799628
BIST
16:43107.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 510,64
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.550
En Düşük
106.634
16:435,7189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
16:436,3362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0220
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
16:43270,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,40
|Açılış
|: 270,22
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,48
|248.843.518
|% 16,54
|
|MARKA
|0,92
|9.962.186
|% 15,00
|
|MTRYO
|1,81
|13.250.421
|% 14,56
|
|OYLUM
|4,07
|15.407.526
|% 12,74
|
|RHEAG
|0,93
|18.337.874
|% 12,05
|
|KLNMA
|46,00
|2.532.782
|% -9,72
|
|BMELK
|1,55
|84.453
|% -9,36
|
|PKENT
|123,70
|299.159
|% -6,29
|
|METRO
|1,45
|58.993.235
|% -5,23
|
|TIRE
|2,14
|32.965.539
|% -4,89
|
|THYAO
|14,15
|1.966.714.366
|% -0,49
|
|TUPRS
|127,30
|420.492.376
|% 2,83
|
|PGSUS
|75,85
|286.249.645
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,97
|240.511.902
|% 3,11
|
|TKFEN
|19,14
|227.765.796
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,40
|196.840.125
|% 2,94
|
|VAKBN
|4,97
|240.511.902
|% 3,11
|
|CEMAS
|1,17
|35.415.831
|% 1,74
|
|ALBRK
|1,28
|37.116.577
|% 0,00
|
|HALKB
|5,87
|167.438.048
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3776
|7,4146
|% -0,45
|
|Frank
|5,7459
|5,7806
|% -0,64
|
|Riyal
|1,5195
|1,5272
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-2,63
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|-6,29
|
|Yarım
|862
|885
|-3,04
|
|Çeyrek
|433
|442
|-1,52
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|-0,71
|
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