GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

05.12.2019 15:25
GÜNCEL HABERLER



***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler lmasından dolayı değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 28.11.2019 tarihlinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.12.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.12.2019 tarihli ve 9966 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 18/04/1996 22/04/1996 4024
3.madde adres değişikliği 27/06/1996 30/07/1996 4091
3.,5.,6.,7.,8.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,23.,24.,25.,26.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil edilmesi ile geçici 1.,2.,3.,4. ve 5. maddelerinin yürürlükten kaldırılması 10/06/1999 18/06/1999 4815
5. maddenin yeni şekli ile tadili 16/11/1999 18/11/1999 4922
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil adilmesi ile Kanuni Hükümler başlığı altında 33. maddenin eklenmesi 05/07/2004 08/07/2004 6088
8'inci maddesinin değiştirilmesine, Geçici 1'inci maddenin eklenmesine, 28/04/2009 04/05/2009 7303
- 06/05/2009 7305
3. maddenin Şirketin Merkez ve Şubeleri 07/01/2010 12/01/2010 7477
2.,5.,6.,8. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi ile anasözleşmemize 34. maddenin ilave edilmesi 02/04/2010 07/04/2010 7538
8. maddenin değiştirilmesi 09/11/2010 12/11/2010 7689
3.,11.,12.,23.,26. maddelerinin tadili ile Yeni eklenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 35. Madde ile yeni eklenen Anasözleşme Değişikliği 36. maddenin eklenmesi 02/08/2012 09/08/2012 8130
3.,6.,7.,8.,12.,13.,14.,15.,17.,18.,19.,21.,23.,24.,25.,26.,27 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeden 20. maddesinin çıkarılması 17/09/2013 23/09/2013 8410
8. maddesinin değiştirilmesi, 19/12/2014 25/12/2014 8723
12. maddesinin değiştirilmesi, 19/02/2018 23/02/2018 9523
3.maddesinin değiştirilmesi, 31/07/2018 06/08/2018 9636
- 10/08/2018 9640
8.maddesinin değiştirilmesi, 03/12/2019 05/12/2019 9966



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802010


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:59108.849
Değişim :  1,07% |  1.147,32
Açılış :  108.260  
Önceki Kapanış :  107.701  
En Yüksek
109.032 En Düşük
108.151
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 47,22 20.398.828 % 19,97  
SMART 11,96 117.841.859 % 19,96  
FONET 8,00 86.569.855 % 19,94  
KFEIN 13,67 245.329.648 % 19,91  
DERAS 4,77 40.559.577 % 19,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5429 7,5808 % 0,40  
Frank 5,7942 5,8291 % 0,04  
Riyal 1,5296 1,5372 % 0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 1,29  
Altın Gr. 273 273 0,14  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 0,04  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 63,84 63,84 0,84  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru