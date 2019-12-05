***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
05.12.2019 15:25
***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler lmasından dolayı değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 28.11.2019 tarihlinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.12.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.12.2019 tarihli ve 9966 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 18/04/1996 22/04/1996 4024
3.madde adres değişikliği 27/06/1996 30/07/1996 4091
3.,5.,6.,7.,8.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,23.,24.,25.,26.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil edilmesi ile geçici 1.,2.,3.,4. ve 5. maddelerinin yürürlükten kaldırılması 10/06/1999 18/06/1999 4815
5. maddenin yeni şekli ile tadili 16/11/1999 18/11/1999 4922
1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil adilmesi ile Kanuni Hükümler başlığı altında 33. maddenin eklenmesi 05/07/2004 08/07/2004 6088
8'inci maddesinin değiştirilmesine, Geçici 1'inci maddenin eklenmesine, 28/04/2009 04/05/2009 7303
- 06/05/2009 7305
3. maddenin Şirketin Merkez ve Şubeleri 07/01/2010 12/01/2010 7477
2.,5.,6.,8. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi ile anasözleşmemize 34. maddenin ilave edilmesi 02/04/2010 07/04/2010 7538
8. maddenin değiştirilmesi 09/11/2010 12/11/2010 7689
3.,11.,12.,23.,26. maddelerinin tadili ile Yeni eklenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 35. Madde ile yeni eklenen Anasözleşme Değişikliği 36. maddenin eklenmesi 02/08/2012 09/08/2012 8130
3.,6.,7.,8.,12.,13.,14.,15.,17.,18.,19.,21.,23.,24.,25.,26.,27 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeden 20. maddesinin çıkarılması 17/09/2013 23/09/2013 8410
8. maddesinin değiştirilmesi, 19/12/2014 25/12/2014 8723
12. maddesinin değiştirilmesi, 19/02/2018 23/02/2018 9523
3.maddesinin değiştirilmesi, 31/07/2018 06/08/2018 9636
- 10/08/2018 9640
8.maddesinin değiştirilmesi, 03/12/2019 05/12/2019 9966
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802010
BIST