***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler lmasından dolayı değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 28.11.2019 tarihlinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.12.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.12.2019 tarihli ve 9966 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoKuruluş 18/04/1996 22/04/1996 40243.madde adres değişikliği 27/06/1996 30/07/1996 40913.,5.,6.,7.,8.,10.,11.,12.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,23.,24.,25.,26.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil edilmesi ile geçici 1.,2.,3.,4. ve 5. maddelerinin yürürlükten kaldırılması 10/06/1999 18/06/1999 48155. maddenin yeni şekli ile tadili 16/11/1999 18/11/1999 49221.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,31. ve 32. maddelerinin tadil adilmesi ile Kanuni Hükümler başlığı altında 33. maddenin eklenmesi 05/07/2004 08/07/2004 60888'inci maddesinin değiştirilmesine, Geçici 1'inci maddenin eklenmesine, 28/04/2009 04/05/2009 7303- 06/05/2009 73053. maddenin Şirketin Merkez ve Şubeleri 07/01/2010 12/01/2010 74772.,5.,6.,8. ve 29. maddelerinin değiştirilmesi ile anasözleşmemize 34. maddenin ilave edilmesi 02/04/2010 07/04/2010 75388. maddenin değiştirilmesi 09/11/2010 12/11/2010 76893.,11.,12.,23.,26. maddelerinin tadili ile Yeni eklenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 35. Madde ile yeni eklenen Anasözleşme Değişikliği 36. maddenin eklenmesi 02/08/2012 09/08/2012 81303.,6.,7.,8.,12.,13.,14.,15.,17.,18.,19.,21.,23.,24.,25.,26.,27 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeden 20. maddesinin çıkarılması 17/09/2013 23/09/2013 84108. maddesinin değiştirilmesi, 19/12/2014 25/12/2014 872312. maddesinin değiştirilmesi, 19/02/2018 23/02/2018 95233.maddesinin değiştirilmesi, 31/07/2018 06/08/2018 9636- 10/08/2018 96408.maddesinin değiştirilmesi, 03/12/2019 05/12/2019 9966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802010BIST